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Kayıp doktor Müge Anlı'da bulundu! Kardeşler günler sonra buluştu

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Giriş: 29.06.2021 13:04
Güncelleme:29.06.2021 13:05
Antalya’da kuzeniyle kavga etmesinin ardından kayıplara karışan genç doktor Duygu Eda Altıngeyik’i bulmak isteyen kardeşi Müge Anlı’ya başvurdu. Ailesi tarafından günlerdir her yerde aranan genç kız Müge Anlı ve ekibi tarafından dakikalar içinde bulundu. Müge Anlı, dün Duygu Hanım'ın evine de gittiğini, geçen gün tartıştığı teyzesinin kızı ile tekrar tartıştığını söyledi. Duygu Hanım stüdyoya geldi fakat kardeşine sarılmadı. Biraz soğuk biri olduğundan söz eden Duygu Hanım, içinden gelince ısındığını belirtti. Duygu Hanım, niyetinin programa çıkmak olmadığını, ailesinin abartmış olduğunu, ailesi buraya çıktı diye bayağı da sinirlendiğini zira daha yeni mezun olduğunu, kariyer çizeceğini, adının kötüye çıkmamasını istedi.
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