07 Eylül 2022, Çarşamba
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İnandı, güvendi, 350 bin lirasından oldu! Soluğu Müge Anlı'da aldı
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen dolandırıcılık hikayesi şaşkına çevirdi. 47 yaşındaki Serap Tufan, kendini 'Kubilay' olarak tanıtan Emrah Özdemir tarafından 300 bin lira dolandırıldı. İçine düştüğü durumdan kurtulmak için Müge Anlı'nın kapısını çalan Serap Turfan, programda öğrendikleriyle şaşkına döndü. İşte detaylar...