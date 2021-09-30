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Hüseyin Şen'in evinin kaynakçısı konuştu

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Giriş: 30.09.2021 13:39
Güncelleme:30.09.2021 13:40
Labit Karakuş ile aynı köyde yaşayan ve Hüseyin Şen'in evinin kaynak işlerini yapan Hasan Bey de dikkat çeken açıklamalara yaptı. Hasan Bey, evde kırık tekerlekli sandalye gördüğünü, onu kaynattığını, ailenin evde bir sıkıntı olsa kendilerini çağırdığını, Emel Hanım'ın kendisini yeğeni Gül Hanım ile evlendirmeye çalıştığını ama kendisinin yaş farkından dolayı kabul etmediğini söyledi. Hasan Bey, Emel Hanım'ın kendisini bir komşuya yönlendirdiğini, oraya gittiğinde o komşunun "Hüseyin Bey ve Mehmet Bey'in başına iş geldi" dediğini, orada öğrendiğini ve ağladığını yapacak bir şey olmadığını dile getirdi.
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