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12.03.2020

Fatma Uyanık'ı öldürme suçundan yargılanan Vahap Varlı'ya müebbet hapis cezası! - 12.03.2020

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Fatma Uyanık cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. 6 Aralık 2017’de Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde kaybolan Fatma Uyanık’ın ailesi, kızlarının nerede olduğunun bulunması için Müge Anlı’dan yardım istemişti. Programda yaşanan gelişmelerin ardından Fatma Uyanık’ı öldürmek suçundan tutuklanan Vahap Varlı, savcıya verdiği ifadede her şeyi tek tek itiraf etti. İşte Fatma Uyanık cinayetinde yaşanan son dakika gelişmeleri…

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