05 Haziran 2023, Pazartesi
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Ethan Gönül babasının sesini ilk kez duydu: "Teste bile gerek yok benim oğlum"
Müge Anlı'da yaşanan mucize kavuşma gözyaşlarına boğdu! Doğar doğmaz bir havluya sarılı halde ırmak kenarına bırakılan Ethan Gönül ailesini bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Canlı yayında müjdeli haberi alan Ethan anne ve babasının fotoğrafını ilk kez görürken abisi ve teyzesi ile ilk kez kucaklaştı. Babasıyla yaptığı ilk konuşma stüdyodaki herkesi canlı yayında gözyaşlarına boğdu.