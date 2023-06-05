05 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Ethan Gönül babasının sesini ilk kez duydu: "Teste bile gerek yok benim oğlum"

Ethan Gönül babasının sesini ilk kez duydu: "Teste bile gerek yok benim oğlum"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.06.2023 14:27
Müge Anlı'da yaşanan mucize kavuşma gözyaşlarına boğdu! Doğar doğmaz bir havluya sarılı halde ırmak kenarına bırakılan Ethan Gönül ailesini bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Canlı yayında müjdeli haberi alan Ethan anne ve babasının fotoğrafını ilk kez görürken abisi ve teyzesi ile ilk kez kucaklaştı. Babasıyla yaptığı ilk konuşma stüdyodaki herkesi canlı yayında gözyaşlarına boğdu.
Ethan Gönül babasının sesini ilk kez duydu: Teste bile gerek yok benim oğlum
Ethan Gönül babasının sesini ilk kez duydu: "Teste bile gerek yok benim oğlum"
Ethan Gönül’ün hiç görmediği ailesi bulundu
Ethan Gönül'ün hiç görmediği ailesi bulundu
Müge Anlı 5 Haziran Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 5 Haziran Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 2 Haziran Cuma tek parça izle
Müge Anlı 2 Haziran Cuma tek parça izle
Müge Anlı 1 Haziran Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 1 Haziran Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 31 Mayıs Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 31 Mayıs Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 30 Mayıs Salı tek parça izle
Müge Anlı 30 Mayıs Salı tek parça izle
Müge Anlı’daki zincirleme cinayette 5 zanlı tutuklandı
Müge Anlı’daki zincirleme cinayette 5 zanlı tutuklandı
Müge Anlı 29 Mayıs Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 29 Mayıs Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı’daki Sevgi Demirci olayıyla ilgili korkunç şüphe! Gözler kızına çevrildi!
Müge Anlı’daki Sevgi Demirci olayıyla ilgili korkunç şüphe! Gözler kızına çevrildi!
Müge Anlı 26 Mayıs Cuma tek parça izle
Müge Anlı 26 Mayıs Cuma tek parça izle
Müge Anlı’daki Sevgi Demirci cinayetinde dünür gözaltında
Müge Anlı'daki Sevgi Demirci cinayetinde dünür gözaltında
Daha Fazla Video Göster