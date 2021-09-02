Esra'yı kaçıran Cengiz Günsar Müge Anlı'ya bağlandı! Açıklamaları çileden çıkardı

38 yaşındaki Esra isimli kadın, 3 ay önce ortadan kayboldu. Kızlarını bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen aile, Esra’nın 65 yaşındaki evli ve 5 çocuklu Cengiz Günsar tarafından kaçırıldığını iddia etti. Adamın daha önce de Esra’yı oğluna istediği ileri sürüldü. Canlı yayına telefonla bağlanan ve 12 yıldır ilişkilerini devam ettiğini ileri süren Günsar’ın açıklamaları aileyi çileden çıkardı.