29 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
29.01.2020

Epilepsi hastası kayıp Halil Ergül'e ne oldu? Müge Anlı canlı yayında öfkelendi |Video - 29.01.2020

ATV ekranında hafta içi her gün ekrana gelen kayıpların bulunduğu, faili meçhul cinayetlerin gün yüzüne çıkarıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son dakika gelişmesi yaşandı. Ailesi, Erzincan'da kaybolan 61 yaşındaki epilepsi hastası Halil Ergül'ün bulunması için Müge Anlı'ya başvurdu. 29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp Halil Ergül'e ne oldu? Haili Ergül öldü mü, öldürüldü mü? sorularına yanıt arandı. Müge Anlı, kayıp adamın kızının erkek arkadaşıyla birlikte babasının kayıp haberini polise gidip bildirmesine tepki gösterdi. Anlı, "Amcan, ablan ve enişten varken neden önce onlara babanın kayıp olduğunu bildirmek yerine erkek arkadaşınla karakola gittin. Onlara bildirseydin onlar giderdi." dedi. Programda kayıp Halil Ergül'le ilgili yaşanan gelişmeleri ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Öte yandan Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ise konuyla ilgili harekete geçti.

ATV ekranında hafta içi her gün ekrana gelen kayıpların bulunduğu, faili meçhul cinayetlerin gün yüzüne çıkarıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son dakika gelişmesi yaşandı. Ailesi, Erzincan'da kaybolan 61 yaşındaki epilepsi hastası Halil Ergül'ün bulunması için Müge Anlı'ya başvurdu.

29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp Halil Ergül'e ne oldu? Haili Ergül öldü mü, öldürüldü mü? sorularına yanıt arandı. Müge Anlı, kayıp adamın kızının erkek arkadaşıyla birlikte babasının kayıp haberini polise gidip bildirmesine tepki gösterdi. Anlı, "Amcan, ablan ve enişten varken neden önce onlara babanın kayıp olduğunu bildirmek yerine erkek arkadaşınla karakola gittin. Onlara bildirseydin onlar giderdi." dedi. Programda kayıp Halil Ergül'le ilgili yaşanan gelişmeleri ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

Öte yandan Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ise konuyla ilgili harekete geçti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Müge Anlı'yı canlı yayında öfkelendiren olay
Müge Anlı'yı canlı yayında öfkelendiren olay
Müge Anlı müjdeyi canlı yayında verdi
Müge Anlı müjdeyi canlı yayında verdi
'Şiddet görüyorum' diyerek evini terk eden genç kız bulundu
'Şiddet görüyorum' diyerek evini terk eden genç kız bulundu
Canlı yayında gergin anlar! Müge Anlı kadını kovdu
Canlı yayında gergin anlar! Müge Anlı kadını kovdu
Tecavüze uğradı başı ezilerek katledildi!
Tecavüze uğradı başı ezilerek katledildi!
Müge Anlı başlattı! Çete çökertildi
Müge Anlı başlattı! Çete çökertildi
Müge Anlı 13 Ocak Pazartesi tek parça full izle
Müge Anlı 13 Ocak Pazartesi tek parça full izle
Canlı yayında 'günün haberini veriyorum' diyerek açıkladı
Canlı yayında 'günün haberini veriyorum' diyerek açıkladı
Müge Anlı 31 Aralık Salı tek parça full izle
Müge Anlı 31 Aralık Salı tek parça full izle
10 yaşındaki küçük kız bulundu!
10 yaşındaki küçük kız bulundu!
Müge Anlı 30 Aralık Pazartesi tek parça full izle
Müge Anlı 30 Aralık Pazartesi tek parça full izle
Müge Anlı 27 Aralık Cuma tek parça full izle
Müge Anlı 27 Aralık Cuma tek parça full izle
Daha Fazla Video Göster