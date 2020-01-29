ATV ekranında hafta içi her gün ekrana gelen kayıpların bulunduğu, faili meçhul cinayetlerin gün yüzüne çıkarıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son dakika gelişmesi yaşandı. Ailesi, Erzincan'da kaybolan 61 yaşındaki epilepsi hastası Halil Ergül'ün bulunması için Müge Anlı'ya başvurdu. 29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp Halil Ergül'e ne oldu? Haili Ergül öldü mü, öldürüldü mü? sorularına yanıt arandı. Müge Anlı, kayıp adamın kızının erkek arkadaşıyla birlikte babasının kayıp haberini polise gidip bildirmesine tepki gösterdi. Anlı, "Amcan, ablan ve enişten varken neden önce onlara babanın kayıp olduğunu bildirmek yerine erkek arkadaşınla karakola gittin. Onlara bildirseydin onlar giderdi." dedi. Programda kayıp Halil Ergül'le ilgili yaşanan gelişmeleri ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Öte yandan Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ise konuyla ilgili harekete geçti.

ATV ekranında hafta içi her gün ekrana gelen kayıpların bulunduğu, faili meçhul cinayetlerin gün yüzüne çıkarıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son dakika gelişmesi yaşandı. Ailesi, Erzincan'da kaybolan 61 yaşındaki epilepsi hastası Halil Ergül'ün bulunması için Müge Anlı'ya başvurdu.

29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp Halil Ergül'e ne oldu? Haili Ergül öldü mü, öldürüldü mü? sorularına yanıt arandı. Müge Anlı, kayıp adamın kızının erkek arkadaşıyla birlikte babasının kayıp haberini polise gidip bildirmesine tepki gösterdi. Anlı, "Amcan, ablan ve enişten varken neden önce onlara babanın kayıp olduğunu bildirmek yerine erkek arkadaşınla karakola gittin. Onlara bildirseydin onlar giderdi." dedi. Programda kayıp Halil Ergül'le ilgili yaşanan gelişmeleri ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

Öte yandan Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ise konuyla ilgili harekete geçti.