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Emlakçı sevgili hayallerinden ve parasından etti! Müge Anlı'dan yardım istedi

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Giriş: 26.01.2022 14:43
Güncelleme:26.01.2022 14:43
Müge Anlı'ya başvuran Hatice Çakır, iddialarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Ev almak için görüştüğü Nihat Büyüksu'nun içirdiği çayla kendisine aşık ettiğini ileri süren Çakır, tüm parasını ve araçlarını kendisinden 28 yaş küçük emlakçıya kaptırdığını ileri sürdü. Çakır emlakçı hakkında, "Bana cinsel tacizde bulundu, beni kandırdı" derken Nihat Büyüksu hakkında ihbar yağdı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar...

Hatice Hanım dükkana gelen gidenler olduğunu gördüğünü ama bilerek güzellikle yakınlaştığını, parasını almak için iyilikle yaklaştığını, onlara marketten alışveriş bile yaptığını, haram ettiğini, hatta orada birisinin "Hatice abla seni dolandırıyorlar, burada bir kadını daha dolandırdılar" dediğini anlattı.

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