Ecem Temel’den Müge Anlı’yı korkutan telefon! “Bir dükkana gir” diye yalvardı

Ailesinin 13 gündür haber alamadığı Ecem Temel Müge Anlı tarafından dakikalar içinde bulundu. Ders verdiği çocukların babasıyla kaçtığı söylenen Ecem Temel canlı yayına telefonla bağlandı. Genç kızın sesini duyan Müge Anlı, "Lütfen yakında bir dükkana gir, oradakilerle konuşmak istiyorum, iyi olup olmadığını sormak istiyorum" diye yalvardı. Ecem Temel'in ailesine dönen usta gazeteci, "Bu kız hiç iyi değil, hemen bulmamız lazım" dedi. İşte detaylar...