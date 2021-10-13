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Cinayet sanığı kuzen hakim karşısında! İfadesi pes dedirtti

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Giriş: 13.10.2021 14:40
Güncelleme:13.10.2021 14:40
Denizli'de reklam ve tabela işi yapan Levent Karaduman, 7 yıl önce işe gidiyorum diye evden çıkmış ve ardından kayıplara karışmıştı. Levent Karaduman'ın kaybıyla ilgili iş ortağı ve kuzeni Ali Osman Sepeçti'den şüphelenen ailesi Karaduman'ın bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Sepetçi’nin ailesine ait köy evinde yapılan aramada, Karaduman’a ait kemiklere ulaşıldı. Müebbet hapis istemiyle yargılanan Ali Osman Sepetçi, mahkemedeki ifadesiyle pes dedirtti. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert’te aydınlatılan Levent Karaduman cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler...
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