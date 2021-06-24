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Büyükşen cinayetinde dönemin jandarma erinden cinayetle ilgili çok çarpıcı iddia

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Giriş: 24.06.2021 13:21
Güncelleme:24.06.2021 13:23
Dönemin jandarma eri olan ve cinayet soruşturmasında yer alan görevli, cinayetten sonra Büşra Hanım'ın geldiğini, kendilerinin de olay yerine gittiklerini anlattı. Beyefendi, Büşra Hanım'ın yazılı olmayan fakat sözlü ifadesinde "İçeriye kar maskeli girince Yılmaz abi ne yapıyorsun dedim" dediğinden bahsetti.
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