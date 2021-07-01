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Büyükşen çiftinin komşusu Osman Büyükdoğrucan ilk konuştu

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Giriş: 01.07.2021 14:18
Güncelleme:01.07.2021 14:18
Türkiye’nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde önemli gelişmeler yaşandı. Gizemli komşu Osman Büyükdoğrucan, ilk kez konuştu. O gece yaşananları anlatan Büyükdoğrucan da Büşra’yı işaret etti. Osman Bey, Metin Bey ile evlerinin 50 metre olduğu bilgisini verip arka mutfakta oturduğu için hiç ses duymadığını söyledi. Osman Bey o akşam bir şey duysa zaten çıkıp bakacağını ifade etti. Muzaffer Bey olay yerine ilk vardığı zaman Osman Büyükdoğrucan'a neredeydin, hiç duymadın mı dediğini, onun ise "Ben balkondaydım duymadım" dediğini aktardı ve az önce de röportajda mutfakta oturuyordum dediğini, o sıcakta nasıl mutfakta oturulduğunu sorguladı. Osman Büyükdoğrucan, kapının önüne çıksa koşan adam göreceğini ama arka mutfaktan hiçbir şey görmediğini, ambulansın ışığını görünce dışarı çıktığını, orada haber aldığını söyledi.
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