13 Aralık 2022, Salı
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Böylesi görülmedi! Dizi Müge Anlı’da gerçek oldu! ''Adımı değiştirdim, verdikleri parayı yedim''
Adını değiştiren Ömer, zorda kaldığını 300 bin TL'yi harcadığını, zorla kimseden para almadığını söyledi. Yengesi Tuğba ise kanser tedavisinin yarım kaldığını söyleyerek parasını geri istedi.