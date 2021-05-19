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Bir çocuk annesi Seda, üç çocuk babası eşinin amcasıyla kaçtı... - 19.05.2021

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Giriş: 19.05.2021 14:50
Güncelleme:19.05.2021 14:50
ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç anlar yaşandı. Eşinin amcasıyla kaçan 40 yaşındaki Seda Aksu’yu aramaya gelen ailesi, canlı yayında öğrendikleri ile şaşkınlık yaşadı. Müge Anlı’nın ekibi de Seda Aksu ile birlikte ortadan kaybolan Emir Aksu’nun Gülüş Aksu ile bir araya geldi. Gülüş Hanım, eşinin de Seda Hanım'ın da aynı anda durum paylaştıklarını ESA yazdıklarını, sanırım Emir Seda Aksu demeye çalıştıklarını dile getirip eşine söylediğini ama eşinin yeğenimin eşi ile ilgili ne biçim iftira atıyorsun diye tepki gösterdiğini iddia etti. Gülüş Hanım, eşinin balkondan Seda Hanım'a çay verdiğini, hatta bir gün arayıp gel çay içelim dediğini, gelmeyeceğim diye tepki verdiğini, iyice şüphelendiğini zaten sabah gittiklerini dile getirdi.
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