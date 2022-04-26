Benoit Murat annesi ile Müge Anlı canlı yayınında kavuştu

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 34 yıllık hasret son buldu! 1988 yılında Ankara'dan Fransa'ya evlatlık verilen Benoit Murat, hiç görmediği biyolojik annesini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. 5 dakika içinde bulduğu annesiyle bugün canlı yayında buluştu. 34 yıl sonra gerçekleşen kavuşma izleyiciyi mutluluk gözyaşlarına boğdu.