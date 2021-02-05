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Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı Müge Anlı yayınında önemli gelişmeyi aktardı - 05.02.2021

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Giriş: 05.02.2021 17:43
Müge Anlı'da araştırılan ve tüm Türkiye’nin gündemine oturan Aleyna Çakır cinayetinde önemli gelişme yaşandı. Aleyna Çakır'ın üzerinde bulunan DNA ve sperm örneklerinin Ümitcan Uygun’a ait olduğu belirlendi. Raporun açıklanmasının ardından yayına bağlanan avukat Umur Yıldırım, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aleyna Çakır'ın üzerinde bulunan DNA ve sperm örneklerinin Ümitcan Uygun'a ait olduğu belirlendi. Raporun açıklanmasının ardından yayına bağlanan avukat Umur Yıldırım, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Umur Bey, aslında böyle zorlamaya gerek kalmadan adli makamların bu delilleri kendisi toplaması gerektiğini vurguladı ama öyle ya da böyle bizler kendi çabamızla bu bulguları topladık dedi.

Olayın Ümitcan'ın anlattığı gibi çıkmadığı ifade edildi. Eldeki bulguların farklı olduğunu belirtti. Tırnakta çıkan dokularla sperm örneklerinin aynı kişiye ait olduğunu ve bunun Ümitcan Uygun'a ait olduğunu belirtti. Ve dokuların bütün parmaklarında çıktığı belirlendiğinin altını çizdi. Aslında öldürme olayının bu çiziklerle olmadığını fakat öldürülüp mü oraya asıldığı yoksa bir boğuşma mı yaşandığı bunun üzerine gidilmesi gerektiğini belirtti.

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