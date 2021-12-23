33 yıllık hasret Müge Anlı’da bitti! Oğlu seneler sonra karşısında

Turan Çelik’in 33 yıllık evlat hasreti Müge Anlı’da son buldu! Dede torunun kucaklaşması duygusal anlar yaşattı. İstanbul’da yaşayan Turan Çelik, hiç görmediği oğlu Ozan’ı bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Dakikalar içinde bulunan Ozan, babası ve kardeşlerini görmek için stüdyoya geldi.

Turan Bey, kömüre gidip geldiğini, eve geldiğinde kızını gördüğünü, "Baba, annemle Ali dayı Turan'ı götürdü" dediğini aktarınca Ozan babasının kendisini 10 yaşındayken gelip ziyaret edip etmediğini sorguladı ve 30 senedir kendisinin Bahçelievler'de yaşadığını dile getirdi. Ozan, babasının kendisi 10 yaşındayken gelip ziyaret ettiğini, konuştuğunu, kendisinin de hatırladığını, 20 sene sonra oğlumu bulamadım dediğini, anneannesinin de yatalak falan olmadığını söyledi.