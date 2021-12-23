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33 yıllık hasret Müge Anlı’da bitti! Ağabey kardeş ilk kez canlı yayında buluştu

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Giriş: 23.12.2021 12:08
Güncelleme:23.12.2021 12:08
Müge Anlı’nın bugünkü yayınında ise mucize kavuşma gerçekleşti. Stüdyoya gelen Ozan, babası ve abisiyle ilk kez karşılaştı. Stüdyoya gelen abi Ceyhun ve Ozan’ın kucaklaşması ise duygusal anlar yaşattı. Babası Turan Çelik’le görüşmeyen abi Ceyhun kızını ve eşini bile getirdiğini, onlarla da tanıştıracağını söylerken Ozan 30 yıl tek başına savaştığını belirtti.

Ozan, babasının abin seni sevmiyor dediğini ama abisinin kendisini görmediğini bile, nasıl sevmeyecek olduğunu sorguladı. Ceyhun Bey kızını ve eşini bile getirdiğini, onlarla da tanıştıracağını söylerken Ozan 30 yıl tek başına savaştığını belirtti. Ceyhun Bey, kardeşi Beyhan'ın da 3 oğlu olduğunu, kendisinin bir kızı, en büyük ablasının da 5 tane çocuğu olduğunu, en ufağın da 1 çocuğu olduğunu dile getirince Ozan, bir sürü yeğeni olduğunu ifade etti.

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