16 Aralık 2022, Cuma
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3 çocuğa işkence Müge Anlı’da ifşa oldu! Elif Nur öldü iki kardeş içler acısı halde bulundu
Müge Anlı'da ortaya çıkan çocuk işkencesinin detayları kan dondurdu. Annesi ve babası cezaevinde olan, babannesi, halası ve amcasıyla birlikte yaşayan Elif Nur Tiftik şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Anne tarafından uzaktan akraba olan ve Müge Anlı'nın ekibine başvuran Gülüzar Hanım, Elif Nur'un vefatının ardından iki kardeşini de almaya gittiğinde ise içler acısı manzara ortaya çıktı. Kardeşleri 9 yaşındaki Yiğitcan Tiftik ve 12 yaşındaki Metin Tiftik evde korkunç bir halde bulundu. Çocuklar bir deri bir kemik kalmıştı ve açlık ile işkenceden perişan haldeydiler. Müge Anlı işkence evini gösterince tüyler diken diken oldu. İşte Eskişehir'de yaşanan korkunç olay...