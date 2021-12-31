2.5 yıllık hasret Müge Anlı’da son buldu! Baba kız canlı yayında buluştu

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan kavuşma duygusal anlar yaşattı. Programa katılan Seyhan Kaya, eşi Mustafa Kaya'nın ilk evliliğinden olan kızı ve kardeşi tarafından zorla tutulduğunu söyledi. 2.5 yıldır eşini göremeyen Seyhan Kaya, "kocam tutsak" diyerek canlı yayında isyan etti. Müge Anlı ve ekibinin geniş çaplı aramaları sonucu bulunan Mustafa Kaya, kızıyla canlı yayında buluştu. Stüdyoda duygusal anlar yaşanırken emekli albayın açıklamaları dikkat çekti.