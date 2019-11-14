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14.11.2019

25 yıllık hasret Müge Anlı canlı yayınında son buldu - 14.11.2019

Remzi Çelebi'nin 25 yıldır görmediği annesi bulabilmek için ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. 25 yıllık hasret son buldu. Annesiyle görüşmek istediğini annesine canlı yayında ifade eden Remzi Çelebi "Anne ölümlü dünya yarın bir gün öleceğiz. Ben seni görmek istiyorum. Torunları seni görmek istiyorum. Affet beni!" sözlerine anneden şoke eden yanıt geldi. İşte Müge Anlı'nın 14 Kasım Perşembe günü yayınlanan programında yaşanan o anlar...

Remzi Çelebi, 25 yıldır görmediği annesiyle görüşmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılmıştı.

"ANNE ÖLÜMLÜ DÜNYA BENİ AFFET"

Remzi beyin annesi bulundu ancak anne ve oğlun görüşmesi gerçekleşmedi. Annesinin kendisiyle görüşmek istemediği haberini alan ve oldukça hüzünlenen Remzi Bey: "Anne ölümlü dünya yarın bir gün öleceğiz. Ben seni görmek istiyorum. Torunları seni görmek istiyorum. Affet beni!" diyerek annesine seslendi.

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