2. Kez dolandırılan Halil Kurt Müge Anlı'dan yardım istedi

Afyonkarahisar'da yaşayan Halil Bey, 25 yaşında olduğunu ve bunun ikinci dolandırılma vakası olduğunu dile getirerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Önceden bir sevdiği kız olduğunu ama o kızı ailesinin istemediğini, bu sebeple konuşmayı bıraktığını, kendi yöresinde erken evlendirildiklerini söyledi. Halil Bey'in annesi Emine Hanım, üvey annesinin de bu dolandırılma işinde olduğunu iddia edip, Antep'e kız bakmaya gittiklerini, dolandırıldıklarını dile getirdi. Sahte gelinlere 100 bin lira kaptıran Halil Kurt, hem parasını geri istedi hem de kendisini dolandıran sahte gelinlerin ceza almasını istedi.