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17 yaşındaki Umut 9 gün sonra bulundu - 29.03.2021

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Giriş: 29.03.2021 13:02
Güncelleme:29.03.2021 13:04
Psikolojik sorunlar yaşayan 17 yaşındaki Umut Kemal, 19 Mart Cuma, İstanbul Ümraniye’den kayıplara karıştı. Anne Safiye Akçay, oğlunu bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Gözyaşları içinde oğluna seslenen Akçay’ın çağrısı yanıt buldu. Kaybının 9’uncu gününde Müge Anlı izleyicileri, Umut’u Mersin Silifke’de buldu.

17 yaşındaki Umut Kemal 19 Mart Cuma günü İstanbul Ümraniye'den kayıplara karıştı. Müge Anlı İle Tatlı Sert'e gelen anne Safiye Akçay gözyaşları içinde oğluna seslendi. Psikiyatrik sıkıntılar yaşadığı öğrenilen 17 yaşındaki gencin kısa bir süre öncede evden kaçtığı öğrenildi. Ailesi Umut'un 15 gün önce yine evden kaçtığını, yürüyerek Gebze'ye kadar gittiğini söyledi. Anne "Oğlumuz okula gönderdik okumadı. İçine kapanık bir çocuktu arkadaş edinemiyordu. Tek arkadaşı bendim." Dedi.

Yayın sonrasında programa gelen bir telefon ise anne-babanın gözyaşlarını dindirdi. Kaybının 9'uncu gününde Umut bir izleyicinin telefonuyla annesini arayarak Mersin, Silifke otogarında olduğu öğrenildi. Müge Anlı ekibi de Silifke çocuk şubeye bilgi vererek anne babayla birlikte Mersin, Silifke'ye doğru yola çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilen Umut daha sonra ailesine teslim edildi.

Çocuklarının bulunmasıyla derin bir nefes alan anne-baba, "Müge Anlı ve ekibine teşekkür ederiz. Dünyaya yeniden gelmiş gibiyiz. Günler sonra çocuğumuza kavuştuk. Psikolojik sorunları da olsa, evden kaçsa da o bizim çocuğumuz onu her zaman sarıp sarmalamaya hazırız." diyerek sevinçlerini Müge Anlı ekibiyle paylaştı.

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