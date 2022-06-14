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13 gündür kayıptı Müge Anlı'da bulundu

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Giriş: 14.06.2022 16:58
Güncelleme:14.06.2022 16:59
Yüzde 64 engelli olan Arife Sazak 13 gün önce ortadan kayboldu. Kızının kaçırıldığını iddia eden anne Meryem Sazak Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. 13 gün sonra bulunan genç kadın yaşadıklarını anlattı. ''Sevgilim maaşımı aldı altınlarımı da sattı'' diyen Arife Sazak'ın anlattıkları şaşkına çevirdi.
Müge Anlı tarafından bulunan 36 yaşındaki Arife Sazak canlı yayında...
Müge Anlı tarafından bulunan 36 yaşındaki Arife Sazak canlı yayında...
13 gündür kayıptı Müge Anlı’da bulundu
13 gündür kayıptı Müge Anlı'da bulundu
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