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23.10.2019
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın kesintisiz tek parça full izle | Video - 23.10.2019
ATV ekranlarında hafta içi her sabah izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Ekim Çarşamba) neler yaşandı? Tümer'in bulunduğu hastanede çalışan kişinin eşi canlı yayına bağlandı! Motosikletiyle köyüne dönerken ortadan kaybolan Gencer Zengin'e ne oldu? Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili yeni gelişme var mı? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 23 Ekim Çarşamba tarihli canlı yayınının tamamını buradan izleyebilirsiniz...
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