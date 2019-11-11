Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün 11 Kasım Pazartesi tek parça izle | ATV canlı yayın - 11.11.2019

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Kasım Pazartesi) neler yaşandı? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının tamamını buradan izleyebilirsiniz