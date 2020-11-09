CANLI İZLE: Müge Anlı 9 Kasım Pazartesi

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Kasım 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 9 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 64 ve 66 yaşındaki Uysal çiftine ne oldu? Uçlanan dayı, kafa karıştıran ayrıntılar... Zeliha ve Cevdet Uysal’ın kaybı! Evlilik hayaliyle yollara düştü, 76 bin lirasından oldu! 22 yaşındaki sahte gelinin mağdurları artıyor! Erkek isterken 7 kızı olmuştu, bayram gecesi nasıl kayboldu? Kayıp olan Kadir Sarı’ya ne oldu? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Kasım 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

9 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 64 ve 66 yaşındaki Uysal çiftine ne oldu? Uçlanan dayı, kafa karıştıran ayrıntılar... Zeliha ve Cevdet Uysal'ın kaybı! Evlilik hayaliyle yollara düştü, 76 bin lirasından oldu! 22 yaşındaki sahte gelinin mağdurları artıyor! Erkek isterken 7 kızı olmuştu, bayram gecesi nasıl kayboldu? Kayıp olan Kadir Sarı'ya ne oldu? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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