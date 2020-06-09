Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 2020 Haziran Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 9 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Sinop’taki akılalmaz yangın! Küle dönen evdeki 3 kişiye ne oldu? Kuşkuya yol açan lüks siyah araç! Sinop yangınındaki soru işaretleri! Yıllardır hiçbir yerde izine rastlanmadı! Şüpheler kimi işaret ediyor? Denizli’deki şüpheli kayıp dosyası ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 2020 Haziran Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

9 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Sinop'taki akılalmaz yangın! Küle dönen evdeki 3 kişiye ne oldu? Kuşkuya yol açan lüks siyah araç! Sinop yangınındaki soru işaretleri! Yıllardır hiçbir yerde izine rastlanmadı! Şüpheler kimi işaret ediyor? Denizli'deki şüpheli kayıp dosyası ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 9 HAZİRAN SALI CANLI YAYIN

9 Haziran Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.