Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Eylül Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Eylül 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 9 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; vahşice katledilen Şen kardeşleri kim, neden öldürdü? Şenay Hüseyin Özkan çiftini kim, neden öldürdü? Evdeki altınları da aldı, 1 Eylül günü kayıplara karıştı! 16 yaşındaki kızımızla ilgili sıcak gelişme! Silah zoruyla kaçırılan bir çocuk annesi Şilan Topal nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Eylül 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

9 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; vahşice katledilen Şen kardeşleri kim, neden öldürdü? Şenay Hüseyin Özkan çiftini kim, neden öldürdü? Evdeki altınları da aldı, 1 Eylül günü kayıplara karıştı! 16 yaşındaki kızımızla ilgili sıcak gelişme! Silah zoruyla kaçırılan bir çocuk annesi Şilan Topal nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

9 Eylül Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.