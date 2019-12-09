Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Aralık Pazartesi tek parça izle | Müge Anlı canlı yayın ATV - 09.12.2019

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Aralık 2019 Pazartesi) neler yaşandı? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının tamamını buradan izleyebilirsiniz... 5 aydır kayıp olan Fatma bulundu! Müge Anlı'ya özel şarkı! Gaziantep'teki o ev ile ilgili çok ilginç tesadüf!