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Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Nisan Cuma canlı yayın izle

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Giriş: 08.04.2022 10:13
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Nisan 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 8 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; 12 yıldır haber alınamayan 3 çocuk babası, duvar örülen ev, üzerinde durulan sessizlik... 44 yaşındaki Mehmet Aydın’a ne oldu? 16 yaşındaki genç bir kız, kaçırıldığı iddiası, endişeli aile... İdal Dilsiz nerede? Hayali bir kadın üzerine kurulan evlilik hayali, hiç görülmeyen sevgiliye dökülen servet, pes dedirten olaylar, pahalıya patlayan planlar... Aşkı hüsrana dönüşen Mehmet Genç’in tuhaf dolandırılma iddiası ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Nisan 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

8 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; 12 yıldır haber alınamayan 3 çocuk babası, duvar örülen ev, üzerinde durulan sessizlik... 44 yaşındaki Mehmet Aydın'a ne oldu? 16 yaşındaki genç bir kız, kaçırıldığı iddiası, endişeli aile... İdal Dilsiz nerede? Hayali bir kadın üzerine kurulan evlilik hayali, hiç görülmeyen sevgiliye dökülen servet, pes dedirten olaylar, pahalıya patlayan planlar... Aşkı hüsrana dönüşen Mehmet Genç'in tuhaf dolandırılma iddiası ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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8 Nisan Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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