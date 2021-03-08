CANLI İZLE: Müge Anlı 8 Mart Pazartesi

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Mart Pazartesi canlı yayın izle - 08.03.2021

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Giriş: 08.03.2021 10:24
Güncelleme:08.03.2021 10:27
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Mart 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 8 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Mervenur’un kaybolduğu gün neler oldu? 20 yaşındaki Mervenur Polat’ın kaybındaki soru işaretleri! Ankara’da kayboldu, erkek arkadaşıyla bulundu! 20 yaşındaki engelle kızla ilgili sıcak gelişmeler! Makbule Sarı cinayeti davası ile ilgili sıcak gelişmeler! Antalya’da hareketli saatler, eş zamanlı operasyon! İfadeler, korkunç gerçekler! 4 aydır kayıp olan Mervenur Polat’la ilgili sıcak gelişmeler ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Mart 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

8 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Mervenur'un kaybolduğu gün neler oldu? 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın kaybındaki soru işaretleri! Ankara'da kayboldu, erkek arkadaşıyla bulundu! 20 yaşındaki engelle kızla ilgili sıcak gelişmeler! Makbule Sarı cinayeti davası ile ilgili sıcak gelişmeler! Antalya'da hareketli saatler, eş zamanlı operasyon! İfadeler, korkunç gerçekler! 4 aydır kayıp olan Mervenur Polat'la ilgili sıcak gelişmeler ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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8 Mart Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 8 Mart Pazartesi
CANLI İZLE: Müge Anlı 8 Mart Pazartesi
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Müge Anlı ile Tatlı Sert izle
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