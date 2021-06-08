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Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Haziran Salı canlı yayın izle - 08.06.2021

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Giriş: 08.06.2021 10:50
Güncelleme:08.06.2021 10:50
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Haziran 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 8 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; gözaltında ikinci gün! Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk ile ilgili sıcak gelişmeler! Dondurma almaya diye evden çıkıp, evli ve iki çocuklu adamla kaçan 18 yaşındaki genç kızla ilgili sıcak gelişme! Bebeği ile birlikte bulunan Ümmügülsüm ile ilgili gelişmeler! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Haziran 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

8 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; gözaltında ikinci gün! Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk ile ilgili sıcak gelişmeler! Dondurma almaya diye evden çıkıp, evli ve iki çocuklu adamla kaçan 18 yaşındaki genç kızla ilgili sıcak gelişme! Bebeği ile birlikte bulunan Ümmügülsüm ile ilgili gelişmeler! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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8 Haziran Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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