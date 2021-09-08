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Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Eylül Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 08.09.2021 10:23
Güncelleme:08.09.2021 10:23
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Eylül 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 8 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; darp, işkence, cinayet! Aynı kaderi yaşayan iki kardeş, dehşet evindeki korkunç gece, kan donduran detaylar... Hüseyin Şen ve Mehmet Şen kardeşlerin katili kim? Müge Anlı’da mucize kavuşmalar! 27 yıllık hasret sona erdi! Melike’nin hiç görmediği annesiyle kavuşması! Markette katledilen çift, dikkat çeken detaylar! Marketçi çifti kim, neden öldürdü? Türkiye’nin gündemine oturan Palu davasında mahkeme salonunda neler yaşandı? Hakim ne karar verdi? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Eylül 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

8 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; darp, işkence, cinayet! Aynı kaderi yaşayan iki kardeş, dehşet evindeki korkunç gece, kan donduran detaylar... Hüseyin Şen ve Mehmet Şen kardeşlerin katili kim? Müge Anlı'da mucize kavuşmalar! 27 yıllık hasret sona erdi! Melike'nin hiç görmediği annesiyle kavuşması! Markette katledilen çift, dikkat çeken detaylar! Marketçi çifti kim, neden öldürdü? Türkiye'nin gündemine oturan Palu davasında mahkeme salonunda neler yaşandı? Hakim ne karar verdi? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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8 Eylül Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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