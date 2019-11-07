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07.11.2019

Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Kasım canlı yayın tamamını tek parça kesintisiz izle |Video - 07.11.2019

ATV ekranının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (7 Kasım 2019 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen, sır olmuş cinayetleri ve kayıp olaylarının aydınlatıldığı programın 7 Kasım Perşembe günkü canlı yayınının tamamını kesintisiz tek parça olarak buradan izleyebilirsiniz.

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