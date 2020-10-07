CANLI İZLE: Müge Anlı 7 Ekim Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Ekim 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 7 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; boşanma kararı aldı, 2.5 yıldır hiçbir ize rastlanmadı! Kaybolduğu gün kiminle görüştü? Genç kadına ne oldu? Ailesini hiç tanımadı, 55 yıl sonra aramaya geldi... Yıllar sonra mucize gerçekleşti, ilk kez sesini duydu! Hülya Ertaş’ın abla özlemi bitecek mi? Sahtecilik, dolandırıcılık, soru işaretleri... 23 yaşındaki Hasan Kiraz’ın şüpheli kaybı! Müge Anlı’da ortaya çıkartılan bir cinayet, gün yüzüne çıkan gerçekler... Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde ne karar verildi? Evlilik hayalleri kurdu, sahte gelin kayıplara karıştı! Olan yüzlerce lirasına oldu... 19 yaşındaki Sabri Gezer’in tuhaf dolandırılma iddiası ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Ekim 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

7 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; boşanma kararı aldı, 2.5 yıldır hiçbir ize rastlanmadı! Kaybolduğu gün kiminle görüştü? Genç kadına ne oldu? Ailesini hiç tanımadı, 55 yıl sonra aramaya geldi... Yıllar sonra mucize gerçekleşti, ilk kez sesini duydu! Hülya Ertaş'ın abla özlemi bitecek mi? Sahtecilik, dolandırıcılık, soru işaretleri... 23 yaşındaki Hasan Kiraz'ın şüpheli kaybı! Müge Anlı'da ortaya çıkartılan bir cinayet, gün yüzüne çıkan gerçekler... Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde ne karar verildi? Evlilik hayalleri kurdu, sahte gelin kayıplara karıştı! Olan yüzlerce lirasına oldu... 19 yaşındaki Sabri Gezer'in tuhaf dolandırılma iddiası ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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