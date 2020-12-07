CANLI İZLE: Müge Anlı 7 Aralık Pazartesi

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Aralık 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 7 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 27 Kasım akşamı ortadan kayboldu! O gece ne oldu, neler yaşandı? 3 çocuk babası Mustafa Özbay’ın kaybındaki soru işaretleri! 5 yıldır yanıt arayan sorular... Nereden, nasıl kayboldu? Amca yengeyi, yeğenler amcayı suçluyor! 14 çocuk babası Kerem Durur’un şüpheli kaybı ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Aralık 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

7 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 27 Kasım akşamı ortadan kayboldu! O gece ne oldu, neler yaşandı? 3 çocuk babası Mustafa Özbay'ın kaybındaki soru işaretleri! 5 yıldır yanıt arayan sorular... Nereden, nasıl kayboldu? Amca yengeyi, yeğenler amcayı suçluyor! 14 çocuk babası Kerem Durur'un şüpheli kaybı ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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