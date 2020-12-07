CANLI İZLE: Müge Anlı 7 Aralık Pazartesi

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Aralık Pazartesi canlı yayın izle - 07.12.2020

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Giriş: 07.12.2020 10:06
Güncelleme:07.12.2020 10:15
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Aralık 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 7 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 27 Kasım akşamı ortadan kayboldu! O gece ne oldu, neler yaşandı? 3 çocuk babası Mustafa Özbay’ın kaybındaki soru işaretleri! 5 yıldır yanıt arayan sorular... Nereden, nasıl kayboldu? Amca yengeyi, yeğenler amcayı suçluyor! 14 çocuk babası Kerem Durur’un şüpheli kaybı ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Aralık 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

7 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 27 Kasım akşamı ortadan kayboldu! O gece ne oldu, neler yaşandı? 3 çocuk babası Mustafa Özbay'ın kaybındaki soru işaretleri! 5 yıldır yanıt arayan sorular... Nereden, nasıl kayboldu? Amca yengeyi, yeğenler amcayı suçluyor! 14 çocuk babası Kerem Durur'un şüpheli kaybı ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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7 Aralık Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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