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Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Aralık Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 07.12.2022 10:28
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Aralık 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 7 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kendine bile hayrı olmayan adam, kandırılan anne kız... 18 yaşındaki kızdan ne istedi? Kağıtlar ve yalanlar... Yayının ardından neler yaşandı? Mehmet Ataş’ın kızı Ayşegül Ataş canlı yayında! 3 gün arayla 2 ölüm, yanıt aranan sorular, kiralık katil siparişi, randevulu cinayet planı... Nahit ve Güler Şansal çiftinin şüpheli ölümleri! Yürek yakan bir olay, karşılıklı suçlamalar, çarpıcı iddialar... Derya Örücü ile ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Aralık 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

7 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kendine bile hayrı olmayan adam, kandırılan anne kız... 18 yaşındaki kızdan ne istedi? Kağıtlar ve yalanlar... Yayının ardından neler yaşandı? Mehmet Ataş'ın kızı Ayşegül Ataş canlı yayında! 3 gün arayla 2 ölüm, yanıt aranan sorular, kiralık katil siparişi, randevulu cinayet planı... Nahit ve Güler Şansal çiftinin şüpheli ölümleri! Yürek yakan bir olay, karşılıklı suçlamalar, çarpıcı iddialar... Derya Örücü ile ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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7 Aralık Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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