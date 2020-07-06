CANLI İZLE: Müge Anlı 6 Temmuz Pazartesi

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Temmuz 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 6 Temmuz Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Sinop’taki yangında 3 kişiye ne oldu? Erdal Özkaya’nın kumpas planı! Neden paniğe kapıldı? Niçin iftira atmak istedi? Çarpıcı röportajlar, dikkat çeken açıklamalar! 7 yıldır kayıp olan ve hiçbir yerde bulunamayan Levent Karaduman olayıyla ilgili çok önemli gelişme! Küçük İkranur’un ölümüyle ilgili gelişmeler ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Temmuz 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

6 Temmuz Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Sinop'taki yangında 3 kişiye ne oldu? Erdal Özkaya'nın kumpas planı! Neden paniğe kapıldı? Niçin iftira atmak istedi? Çarpıcı röportajlar, dikkat çeken açıklamalar! 7 yıldır kayıp olan ve hiçbir yerde bulunamayan Levent Karaduman olayıyla ilgili çok önemli gelişme! Küçük İkranur'un ölümüyle ilgili gelişmeler ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 6 TEMMUZ PAZARTESİ CANLI YAYIN

6 Temmuz Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.