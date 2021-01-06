Müge Anlı 6 Ocak Çarşamba tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Ocak 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 6 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kayıp bir kadın, şüpheli sevgili, suçlanan ağabey... Zeynep Güngör'ün kaybıyla ilgili gelişmeler! Pazarda terk ettiği çocuklarını 22 yıl sonra aramaya geldi, mucize gerçek oldu! Yıllar süren hasret son bulacak mı? 5 aydır kayıp olan 6 çocuk babası Erdem Uçkan ile ilgili gelişmeler ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Ocak 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

6 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kayıp bir kadın, şüpheli sevgili, suçlanan ağabey... Zeynep Güngör'ün kaybıyla ilgili gelişmeler! Pazarda terk ettiği çocuklarını 22 yıl sonra aramaya geldi, mucize gerçek oldu! Yıllar süren hasret son bulacak mı? 5 aydır kayıp olan 6 çocuk babası Erdem Uçkan ile ilgili gelişmeler ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

6 Ocak Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 6 OCAK ÇARŞAMBA TEK PARÇA İZLE