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Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Nisan Salı canlı izle - 06.04.2021

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Giriş: 06.04.2021 10:19
Güncelleme:06.04.2021 10:26
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Nisan 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 6 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; Şüpheli bir ölüm, pek çok soru işareti, o gün neler yaşandı? Kızlarıyla neden görüştürmedi? Ayten Sevim'in şüpheli ölümü... Filmleri aratmayan bir öykü... Çift yumurta ikizleri Beyza ve Büşra, doğar doğmaz evlatlık verildiler. Yıllar sonra ailelerini aramaya geldiler. Hiç görmedikleri ailelerini arayan ikizlerle ilgili sıcak gelişme! Tüm servetini harcadı. Onca para nereye nasıl gitti? Erol Karakoç'un dolandırılma iddiası! Yaşlı kadına gelin dehşeti... Öldüresiye dövdü! Fadime Aslan'ın şüpheli ölümü! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Nisan 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

6 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; Şüpheli bir ölüm, pek çok soru işareti, o gün neler yaşandı? Kızlarıyla neden görüştürmedi? Ayten Sevim'in şüpheli ölümü... Filmleri aratmayan bir öykü... Çift yumurta ikizleri Beyza ve Büşra, doğar doğmaz evlatlık verildiler. Yıllar sonra ailelerini aramaya geldiler. Hiç görmedikleri ailelerini arayan ikizlerle ilgili sıcak gelişme! Tüm servetini harcadı. Onca para nereye nasıl gitti? Erol Karakoç'un dolandırılma iddiası! Yaşlı kadına gelin dehşeti... Öldüresiye dövdü! Fadime Aslan'ın şüpheli ölümü! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI CANLI İZLE

6 Nisan Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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