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Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Eylül Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 06.09.2021 10:19
Güncelleme:06.09.2021 10:20
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Eylül 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 6 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; yanlışlıkla öldürttü, iftiraya mı uğradı? Çifte cinayette tetiği kim çekti? Cinayet saatinde şüphe uyandıran araç kime aitti? Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili yeni detaylar! 21 yaşında genç bir kız ve 60 yaşında ortaokul öğretmeni, aileyi şoke eden evlilik... Günlerdir kayıp olan ikili... Hatay’daki dehşet gecesi! Şen kardeşleri kim, neden öldürdü? Melike Oyunlu’nun filmleri aratmayan hikayesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Eylül 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

6 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; yanlışlıkla öldürttü, iftiraya mı uğradı? Çifte cinayette tetiği kim çekti? Cinayet saatinde şüphe uyandıran araç kime aitti? Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili yeni detaylar! 21 yaşında genç bir kız ve 60 yaşında ortaokul öğretmeni, aileyi şoke eden evlilik... Günlerdir kayıp olan ikili... Hatay'daki dehşet gecesi! Şen kardeşleri kim, neden öldürdü? Melike Oyunlu'nun filmleri aratmayan hikayesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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6 Eylül Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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