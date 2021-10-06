Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Ekim Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Ekim 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 6 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; tüfekle sırtından vuruldu, saplantılı ilgi... 2 çocuk babası Mustafa Kut cinayeti! 1 aile 2 cinayet, sokak ortasında çatışma! Oğlu amcasını öldürdü, genç kadın evinde öldürüldü! 44 yaşındaki Nurgül Beyhan’ın katili kim? Şüpheli şekilde kayboldu! Didik didik arama, terk edilmiş bir araç, şüpheli yakın arkada, aldatma iddiası... 4 çocuk babası Necati Gün’e ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Ekim 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

6 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; tüfekle sırtından vuruldu, saplantılı ilgi... 2 çocuk babası Mustafa Kut cinayeti! 1 aile 2 cinayet, sokak ortasında çatışma! Oğlu amcasını öldürdü, genç kadın evinde öldürüldü! 44 yaşındaki Nurgül Beyhan'ın katili kim? Şüpheli şekilde kayboldu! Didik didik arama, terk edilmiş bir araç, şüpheli yakın arkada, aldatma iddiası... 4 çocuk babası Necati Gün'e ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

6 Ekim Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.