Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Aralık Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Aralık 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 6 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; 3 gün arayla 2 ölüm, yanıt aranan sorular, kiralık katil siparişi, randevulu cinayet planı, ölüm oylaması... Nahit ve Güler Şansal çiftinin şüpheli ölümleri! Yürek yakan görüntüler, hakim karşısına çıkan baba, Müge Anlı’da yüzleşen gelin ve kayınvalide... Şiddet gören çocuğun babasıyla ilgili gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Aralık 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

6 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; 3 gün arayla 2 ölüm, yanıt aranan sorular, kiralık katil siparişi, randevulu cinayet planı, ölüm oylaması... Nahit ve Güler Şansal çiftinin şüpheli ölümleri! Yürek yakan görüntüler, hakim karşısına çıkan baba, Müge Anlı'da yüzleşen gelin ve kayınvalide... Şiddet gören çocuğun babasıyla ilgili gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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