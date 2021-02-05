CANLI İZLE: Müge Anlı 5 Şubat Cuma

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Şubat 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 5 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; şüpheli bir kayıp, suçlanan arkadaş, iddialar ve şüpheler... Ne zaman, nerede kayboldu? 37 yaşındaki İbrahim Paksoy’a ne oldu? İzmir’de kaybolan 16 yaşındaki liseli ile ilgili sıcak gelişme! Şüpheli bir kayıp, garip olaylar, tuhaf ilişkiler... Sibel Ekinci’ye ne oldu? 36 yaşında kayboldu, 34 yıldır dönmedi... Suudi Arabistan’da mı, Libya’da mı? Hasan Kaba’nın kaybıyla ilgili gelişmeler ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Şubat 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

5 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; şüpheli bir kayıp, suçlanan arkadaş, iddialar ve şüpheler... Ne zaman, nerede kayboldu? 37 yaşındaki İbrahim Paksoy'a ne oldu? İzmir'de kaybolan 16 yaşındaki liseli ile ilgili sıcak gelişme! Şüpheli bir kayıp, garip olaylar, tuhaf ilişkiler... Sibel Ekinci'ye ne oldu? 36 yaşında kayboldu, 34 yıldır dönmedi... Suudi Arabistan'da mı, Libya'da mı? Hasan Kaba'nın kaybıyla ilgili gelişmeler ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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