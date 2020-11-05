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Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Kasım Perşembe canlı izle - 05.11.2020

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Giriş: 05.11.2020 10:16
Güncelleme:05.11.2020 10:29
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Kasım 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 5 Kasım Perşembe günü yayınlanan programda; 64 ve 66 yaşındaki karı-kocanın şüpheli kaybı. Suçlanan dayılar... İddialar, suçlamalar... Zeliha ve Cevdet Uysal'ın kaybı. Hasta yatağındaki babası evlatlık olduğunu söyledi. 27 yaşında gerçekle yüzleşti. Hiç görmediği ailesini araya Arzu Karadeniz... İş yerinden çıktı kayıplara karıştı. 1 buçuk yıldır haber alınamayan genç kız nerede? Kaçırılma iddiası! Aile kimden şüpheleniyor? Endişeli bekleyiş... 21 yaşındaki Mizgin İlyas'ın kaybı... Erkek çocuk istiyordu 7 kızı oldu! Oğlu olmadığı için eşine kızdı kayıplara karıştı! 3 yıldır kendisinden haber alınamayan 49 yaşındaki Kadir Sarı'ya ne oldu? Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça canlı izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Kasım 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

MÜGE ANLI 5 KASIM PERŞEMBE CANLI İZLE

5 Kasım Perşembe günü yayınlanan programda; 64 ve 66 yaşındaki karı-kocanın şüpheli kaybı. Suçlanan dayılar... İddialar, suçlamalar... Zeliha ve Cevdet Uysal'ın kaybı. Hasta yatağındaki babası evlatlık olduğunu söyledi. 27 yaşında gerçekle yüzleşti. Hiç görmediği ailesini araya Arzu Karadeniz... İş yerinden çıktı kayıplara karıştı. 1 buçuk yıldır haber alınamayan genç kız nerede? Kaçırılma iddiası! Aile kimden şüpheleniyor? Endişeli bekleyiş... 21 yaşındaki Mizgin İlyas'ın kaybı... Erkek çocuk istiyordu 7 kızı oldu! Oğlu olmadığı için eşine kızdı kayıplara karıştı! 3 yıldır kendisinden haber alınamayan 49 yaşındaki Kadir Sarı'ya ne oldu? Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça canlı izle...

5 Kasım Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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