Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Haziran 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 5 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş olayında sürpriz görgü tanığı! Her şeyi değiştirecek görüntüler! Ayşe Altuntaş’la ilgili sıcak gelişme! Akılalmaz yangın! Evdeki 3 kişiye ne e oldu? Sinop’taki yangın��n ardındaki gerçekler! Hatice Özkaçak’ı kim, neden öldürdü? Hatice Özkaçak cinayetinde dikkat çeken ayrıntılar! Ayşe Altuntaş’ı arama çalışması ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Haziran 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

5 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş olayında sürpriz görgü tanığı! Her şeyi değiştirecek görüntüler! Ayşe Altuntaş'la ilgili sıcak gelişme! Akılalmaz yangın! Evdeki 3 kişiye ne e oldu? Sinop'taki yangının ardındaki gerçekler! Hatice Özkaçak'ı kim, neden öldürdü? Hatice Özkaçak cinayetinde dikkat çeken ayrıntılar! Ayşe Altuntaş'ı arama çalışması ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

5 Haziran Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.