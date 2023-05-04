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Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Mayıs Perşembe canlı yayın izle

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Giriş: 04.05.2023 10:19
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Mayıs 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 4 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 85 yaşında bir anne, suçladığı kızı, vicdanları sızlatan iddialar, acı ve gözyaşı... 5 çocuk annesi Döndü Özata için sevindiren gelişme! Yaşadığına dair iz bulunmayan bir adam, karşı karşıya gelen çocukları, iddialar ve suçlamalar! 85 yaşındaki Mehmet Arkan öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Mayıs 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

4 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 85 yaşında bir anne, suçladığı kızı, vicdanları sızlatan iddialar, acı ve gözyaşı... 5 çocuk annesi Döndü Özata için sevindiren gelişme! Yaşadığına dair iz bulunmayan bir adam, karşı karşıya gelen çocukları, iddialar ve suçlamalar! 85 yaşındaki Mehmet Arkan öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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4 Mayıs Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 4 Mayıs Perşembe
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