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04.03.2020

Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Mart Çarşamba canlı yayın izle |Video - 04.03.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Mart 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 4 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Özcan Eren nasıl ve nerede kayboldu? 22 yaşındaki Özcan Eren’in başına ne geldi? Dolandırıldı, mağdur edildi! Suna Yazgan’ın hüsranla biten nişanlılık serüveni! Özcan Eren’in dedesi ve babaannesi sinyalin kesildiği o bölgede! Endişe ve tükenmeye başlayan umutlar! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Mart 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

4 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Özcan Eren nasıl ve nerede kayboldu? 22 yaşındaki Özcan Eren'in başına ne geldi? Dolandırıldı, mağdur edildi! Suna Yazgan'ın hüsranla biten nişanlılık serüveni! Özcan Eren'in dedesi ve babaannesi sinyalin kesildiği o bölgede! Endişe ve tükenmeye başlayan umutlar! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 4 MART ÇARŞAMBA CANLI YAYIN...

ATV CANLI YAYIN

4 Mart Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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