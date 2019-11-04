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04.11.2019

Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Kasım Pazartesi tek parça kesintisiz izle | Atv - 04.11.2019

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert'te bugün (4 Kasım Pazartesi) neler oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı İle Tatlı Sert programının tamamını buradan izleyebilirsiniz...

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